Het grootste deel van het publiek kende KK nog niet vermoedelijk, of zag de band in ieder geval niet eerder. Als het concert niet gratis toegankelijk zou zijn geweest voor bezoekers van Cage The Elephant in de grote zaal, zou het ongetwijfeld een halflege zaal zijn geweest. Verder doet de recensent hier het wél aanwezige Amsterdamse publiek dat voor KK kwam echt tekort. Kapitan Korsakov heeft gisteravond veel zieltjes gewonnen in Nederland. Want de kwaliteit was goed. De technische problemen haalden de vaart echter wel uit de show, waardoor er moeilijk in te komen was. Verder is het ook in Vlaanderen vermoedelijk gebruikelijk dat publiek niet bij de eerste paar nummers uitzinnig reageert? En niet reageren op wat de zanger vroeg was logisch. Er viel immers niets te verstaan van het zachte gemompel tussendoor. Verder helemaal prima. Volgende keer als KK in de buurt van Amsterdam speelt ga ik weer en hopelijk krijg ik dit keer meer mensen mee naar dat in Nederland volslagen onbekende Vlaamse bandje.