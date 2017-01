De opwarmers van dienst luisterden naar de naam Contrefaçon en bestaan uit vier Parijse schoffies, waarvan er slechts twee de weg naar de hoofdstad vonden. Ze worden ervan beticht een grote toekomst voor zich te hebben en genoten hoorbaar hun opleiding aan de Franse school waar Daft Punk, Justice en Sebastian het lerarenkorps bezetten. Het publiek stond erbij en keek ernaar, zich afvragend of er wel genoeg geld in de parkeermeter zat. Contrefaçon leek hetzelfde te denken.

Vanaf het moment dat Vitalic, oftewel Pascal Arbez in het dagelijkse leven, het podium betrad voelde je al aan je kleine teen dat er iets in de lucht hing. Nadat hij de eerste dreunende baslijn door de boxen jaagde werd de Brusselse muziektempel stante pede omgedoopt tot danstempel. Het veelal oudere publiek moest even zoeken naar de juiste dansbenen, maar leek die al snel gevonden te hebben, kirrend van blijdschap. Of het moet zijn dat er op de nipper nog een babysit werd gevonden. De nummers van de nieuwste plaat ‘Voyager’ gingen vlotjes binnen en werden naadloos verweven met werk van ‘Flashmob’, ‘Rave Age’ en ‘Ok Cowboy’. De indrukwekkende lichtinstallatie bracht een zee van smartphones tevoorschijn, en vermoedelijk ergens een epilepsieaanval.