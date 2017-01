Concertreview: Peter Hook & The Light in Het Depot (Leuven)

Wij trokken met zéér gemengde gevoelens naar Leuven voor an evening with Peter Hook & The Light performing the albums ‘Substance’ by Joy Division & New Order. Want waarom gaan kijken en luisteren naar een bassist die met een stel bijeengetrommelde muzikanten - onder wie Hooky’s zoon én mensen van one hit wonder Monaco - al een paar jaar op de rewind-knop duwt, en dit keer doodleuk twee verzamelaars komt naspelen?

Mark E. Smith van het om de haverklap van bezetting wisselennde The Fall heeft ooit gezegd: ‘If it’s me and your granny on bongos, it’s a Fall gig’. Smith mag zoiets zeggen. Hij is bij The Fall tenslotte lord commander. En die lord commander is Peter Hook bij Joy Division en New Order nooit geweest. Okee, Hooks hoge, melodieuze fonkelbas is belangrijk, maar Bernard Sumners gitaar, Stephen Morris’ drums en Gillian Gilberts synths zijn dat bij New Order ook, en die mensen spelen nog steeds live, maken nog steeds platen, we zagen hen in 2015 zelfs een goed concert geven in de AB. Plus: zeggen dat zij Hooks soloslim toejuichen zou de waarheid geweld aandoen.