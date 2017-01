Concertreview: Conor Oberst in de Ancienne Belgique

Toen Conor Obersts meesterwerkje ‘Ruminations’ in oktober van vorig jaar kwam aanbellen, waren wij - om het in ons schoonste Vlaams te zeggen - van onze melk.

Al snel bleek dat er redenen waren om aangedaan te zijn. Want wat was er gebeurd? Tijdens een conversatie op internet werd Oberst door een vrouw valselijk beschuldigd van verkrachting. Het Liegebeest had zich online eerder voorgedaan als jongen en als kankerpatiënte. Ze bood haar excuses aan, maar de schaamte, de verwarring, de vernedering en de reputatieschade, ze waren bij Oberst immens. Bovendien wist de man niet hoe te reageren: weigeren erover te praten zou bijvoorbeeld als een schuldbekentenis kunnen overkomen. Er kwam stress van, zware stress, stress die het lichaam kapot maakte en die gepaard ging met paniekaanvallen. Oberst stortte in tijdens het touren en moest worden afgevoerd naar een ziekenhuis, waar een cyste op de hersenen werd vastgesteld. Niks levensbedreigends, zo bleek. Maar toch!