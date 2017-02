Wat opviel was dat tijd geen vat heeft op Green Day. Meer nog: hij leek zelfs zeven jaar stil te hebben gestaan, als u de nieuwe nummers even buiten beschouwing laat. Herinnert u zich nog hun show op Werchter 2010? Er besloop ons een stevig déjà-vu-gevoel gisteren:

het zatte roze konijn als publieksopwarmer, iemand uit het publiek die 'Longview' mag komen meezingen want 'goh, tekst alwéér vergeten', T-shirtkanonnen, tuinslangen, nog een blije vogel die mee gitaar mag komen spelen en ze mag houden, 24 heeeeeeeeyoooooows (en dan hebben we enkel die van Billy Joe geteld), de kekke hoedjes bij 'King for a Day', de medley met Shout/Always Look on the Bright Side/Satisfaction/Hey Jude die eruit voortvloeide, de drie keer 'dudes, speel nu gewoon dat nummer uit!' van onzentwege en de tweeënhalf uur die perfect herleid konden worden tot een dik anderhalf.

Ook vergelijkbaar met 2010: hun tomeloze energie. Ze speelden elk nummer alsof het hun laatste was. Misschien beseffen ze na 2016 - het hoogjaar voor de man met de zeis - dat ze zelf elk moment dood kunnen vallen? En hadden ze daardoor de moeite niet genomen om na zeven jaar eens met een nieuwe show op de proppen te komen? Geen idee. Wel duidelijk is dat de oude nog prima zijn werk doet: gillende tieners, opgefokte dertigers en contente ouders/ouderen in een uitverkocht Vorst Nationaal. Vanop het eerste balkon zag u er werkelijk wonderlijk divers én verenigd uit, geen Deense tv-campagne die dat kan overtreffen.