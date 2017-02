Die werd ‘Alien Soundtracks’ genoemd, maar de organisatoren weigerden die wegens 'te radicaal'. Ook in Het Bos werden er geen borsten geflasht, maar toch brachten Helios Creed en co. een compromisloze hell of a show.

De talrijk opgekomen dertigers, veertigers en vijftigers verwachtten niets minder, want Chrome is dankzij Stooges-meets-synths-and-experimental-noise-platen als ‘Half Machine Lip Moves’ en ‘Red Exposure’ een levende legende in het undergroundcircuit. En hoewel hun latere officiële lp’s het niveau van hun langspelers uit de jaren 70 en 80 niet halen, is het drie jaar oude ‘Feel It Like A Scientist’ een knap staaltje cyberpunk. Toch speelden de Californiërs vooral ouder werk: de groep vuurde potent klinkende versies van ‘T.V. As Eyes’ en ‘Zombie Warfare (Can’t Let You Down)’ al vroeg in de set op het publiek af. Ook de daaropvolgende nummers bulkten van lillende, grofkorrelige en door de zaal zwiepende gitaarsolo’s. Én van heliumachtige stemuithalen van Helios Creed, die hij geregeld afwisselde met laag gegrom. Dat alles werd trouwens ondersteund door een retestrakke ritmesectie die opgefleurd werd met synthbeeps à gogo. Amusant!