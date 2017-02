Concertreview: Teenage Fanclub in Paradiso (Amsterdam)

De geschiedenis jakkerde voort en Teenage Fanclub - de naam werd met de jaren ironischer - rijpte als wijn. Op de planken staan een stel goedaardige Schotse dadrockers: hardnekkige romantici die hun vakantieliefde van 30 jaar terug nooit uit hun hoofd hebben gekregen. Wij mijmeren ook, hoor. Over oude vlammen enzo. De zachtaardige nostalgische droompop fungeert als het knappende haardvuur waar wij - verzonken in gedachten - in blijven turen en onze koude handen aan opwarmen. Het zijn immers barre tijden.

De Fannies vangen aan met ‘Start Again’ - een flauwe Schotse grol - en in canon waaien de stemmen door de oude kerk. Ze begrijpen dat aan een overheerlijk recept niet moet worden gemorreld. De formule: wijsjes gedrapeerd in het eufonische meerstemmige fluweel van de drie heren Norman Blake, Raymond McGinley en Gerard Love. Nadien vakkundig afgewerkt met een loeiende kakofonie van pasteltinten. Het geruisloos wiebelen van futloos haar is het Leitmotiv. Illuminerende melancholie is het bijeffect.