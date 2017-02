Concertreview: dEUS in de Lotto Arena

Openers ‘Slow’ en ‘Instant Street’ waren het prima voorspel op de vurige vrijpartij die dra zou volgen. Het publiek leek zich aanvankelijk niet zomaar de lakens te laten inpraten, maar viel al snel ten prooi aan het geflirt van Tom Barman en zijn horde hongerige wolven. Zoals het een afscheidsfeestje betaamt was er een ‘ludiek’ moment gepland met een verborgen camera, een nietsvermoedend slachtoffer en een agent van dienst die om den brode weleens pleegt op te draven in een fictiereeks. Een sympathieke glimlach deed de ronde.

Voorwaarts dan maar met ‘Quatre Mains’, ‘Little Arythmetics’ en een net iets te enthousiast orgel. Het ene herkenbare nummer werd telkens achternagezeten door alweer een welklinkend nummer, en ga zo maar door. Het oeuvre van de Antwerpse veteranen kent geen grenzen. Wij moesten onszelf er af en toe van vergewissen dat de Limburgse gentleman zijn heil effectief elders gaat zoeken omdat dEUS in deze bezetting nu eenmaal zo juist aanvoelt. Mauro leek dat bij momenten ook te beseffen terwijl hij mistroostig naar zijn snaren tuurde. Of zijn wij de enige die nog altijd geen ‘Serieus?!’ kunnen onderdrukken telkens we horen dat hij 13 jaar van zijn leven aan dEUS wijdde. Tijdens nummers als ‘Sun Ra’ of ‘Theme From Turnpike’ (wat een intro is me dat toch) voel je de chemie op het podium en word je nogmaals met je smikkel op de feiten gedrukt dat dEUS stevig in het zadel zit als vaandeldrager van het Belgische rocklandschap. ‘Roses’ bracht ons met een zwik terug naar een muffe parochiezaal waar de lokale padvinders een fuif organiseerden. Zei daar iemand zuipkaart? ‘Hotellounge’ bracht op zijn beurt dan weer geheugenflarden mee van een onbehouwen slow op diezelfde fuif. Nostalgie heeft nu eenmaal geen leeftijd.