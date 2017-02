Concertreview: The xx, gezien in AFAS Live (Amsterdam)

Afijn, laat de katharsis beginnen! Dit wist u al: het getokkel van Romy Madley Croft veroorzaakt rimpelingen in de vredige vijver van naakte emotie. In de weerspiegeling van die vijver vinden wij elkaar en het spoor van ravage - amor, smart en begeerte - dat zowel achter als voor ons ligt uitgespreid. What else? Bedwelmende wolken van vertedering die ontwapenen, doorboren, bedeesd uitnodigen en confronteren.

‘Before it slips away…’ is een disclaimer van de Alessi Brothers die door het plak en knipwerk van Jamie xx een fonkelnieuwe context heeft gekregen. De spreuk wordt heden ten dage vergezeld door koortsachtige onzekerheid en urgentie verpakt in hees gefluister. Hoop en wanhoop schuifelen tijdens ‘Say Something Loving’ hand in hand op hun sokken langs existentiële worstelpartijen. Stilte schenkt ruimte aan de euphorie, maar ook aan zelfreflectie.