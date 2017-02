Wanneer Caro Tanghe, Gilles Demolder en Lennart Bossu het over hun doorbraakplaat ‘Rheia’ hebben, nemen ze vaak het woord cocon in de mond. Eerst braken ze eruit om een nieuw, minder genregebonden geluid aan te boren. Ze trokken naar de VS, in de hoop dat daar agenda’s en to dos niet aan de band konden vreten, en tapten er uit een onderstroom die breder is dan enkel black metal. Vervolgens klauwden ze terug in de cocon, om het geluid in de studio te laten stollen. Door analoog op te nemen moesten ze losweken van het detail en focussen op een gevoel.

‘10:56’ , het eerste nummer op die plaat, brengt Tanghe a capella. De opener roept haar bleke jeugd aan: een tijd van opstaan terwijl je beschonken vader nog slaapt, met aangekoekt bloed op zijn gezicht. Gestruikeld over West-Vlaamse kiezels. ‘Second Son of R’ herformuleert die voorgeschiedenis in een zes minuten vlammende furie. De song is inktzwarte metal die raast, hamert en tegen je botten breekt. Tanghes pols knikt op het microstatief.