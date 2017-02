Maurits Pauwels Groep (Minard)

Maurits Pauwels begint er in z’n dooie eentje aan, zichzelf begeleidend op elektrische gitaar, terwijl een deel van het publiek de weg naar de genummerde zitplaatsen nog moet vinden. Hij doet het met een lied over een ongetrouwde adellijke vrouw. Tekstfragment: ‘In een waanzinnig mooi kasteel / woonde een hele rijke freule / met honderdtien man personeel / en een tuin van hier tot Keulen’. De freule moet ’s winters niets ontberen, want ze heeft kasten vol met warme kleren. Iedereen denkt: die vrouw is gelukkig, maar haar kater en haar hond weten beter, want zij horen de freule ’s nachts schreien. Eventjes struikelt Pauwels over de tekst, hij roept ‘Getverdekke’, herpakt zich na een halve seconde en zegt dan tegen ons allemaal: ’Dat was ‘De Freule’ van Jules de Corte, goedenavond dames en heren, mag ik u voorstellen: de Maurits Pauwels Groep.’

En we zijn vertrokken, voor een liedje met de tekst ‘Net als iedereen moet ik het doen met wat voorhanden is / … / tussen hemel en aarde’. Als Pauwels halfweg tegen zijn toetsenist ‘Take it away, Bram’ zegt (en er dus heel veel piano te horen is), moeten wij aan ‘Sooner or Later (One of Us Must Know)’ van Bob Dylan denken. Voeg aan de manier waarop Pauwels de liedjes aanzet (en zijn groep niet echt weet waar en hoe in te vallen) een snotvalling toe en je zit helemaal in de sfeer van Dylan live. Een uur later zal uit een bindtekst blijken dat Pauwels vanavond de helft van zijn groep kwijt is aan Herman Brusselmans, die 100 meter verder in de Vooruit staat ter gelegenheid van Saint-Amour. Het zou veel van de gezellige chaos kunnen verklaren.