Het gebukte ganzenloopje, de wenkbrauwen die in een moeilijke kreuk boven zijn ogen hangen terwijl hij gejaagd naar de meute wijst. Drake dartelt - bewust van de vleesgeworden meme die hij is - met branie over het podium. Monotone nasale gevoeligheid stroomt onze oorschelpen in. Als gladde alen glibberen de woorden naar binnen. Zijn teksten lenen zich net zo makkelijk als onderschrift bij een Instagramfoto, cryptische tweet of leutige hashtag. Persoonlijke kleinzieligheden en uitgeholde clichés worden verkocht als universele wijsheden en kunnen categorisch worden onderverdeeld in ‘niemand is perfect in de liefde’, ‘ik ben van ver gekomen’ en ‘middelvingers naar de haters’.

‘Trophies’, ‘Headlines’, ‘The Motto’, ‘Started from the Bottom’, ‘Jumpman’,’I’m on One’, et cetera ad infinitum. Ze evoceren stuk voor stuk herinneringen van beschonken dwalingen in het nachtleven. Binnen de tijdspanne van een aflevering van ‘Thuis’ wordt het halve oeuvre door onze strot geduwd. Iedere snipper - pakweg de lengte van een Vine-filmpje - levert een kleine dosis endorfine, maar blijkt achteraf nauwelijks in staat om een plek te bemachtigen in het langetermijngeheugen. ‘Work’ is een luchtige roze wolk die geurt naar seks en de warme Caribische passaat ‘Controlla’ blaast gemoedelijk tegen onze wangen. Met een botermesje worden er laagjes margarine over gortdroog instrumentaal geweld gesmeerd tijdens ‘Enemy’, ‘Legend’ en ‘Know Yourself’. Gestileerd minimalisme en eenvoud dienen echter niet te worden verward met simplisme. De gekoesterde formule van Noah ‘40’ Shebib en Drake - respectievelijk de Eric B en Rakim van nu - wordt vaak geïmiteerd, maar zelden geperfectioneerd. Diezelfde esthetiek zien we gespiegeld in de buitengewoon indrukwekkende kunstinstallatie die boven onze hoofden zweeft. Tijdens ‘Hotline Bling’ dansen, golven en pulseren honderden fonkelende ronde plafonnières als een driedimensionale Windows 95 screensaver.