Concertreview: The xx (Vorst Nationaal)

'Als de backcatalogue van The xx een kleerkast is, is ‘Lips’ het satijnen slipje'

‘Say Something Loving,’ begon The xx – een teder bevel. Oliver Sim danste, want een anaconda had in zijn enkel gebeten. Romy Madley Croft keek schroomvallig de arena in: it’s so overwhelming, the thrill of affection. Het was de eerste triomf van hun samenzang, van de donkere bas, van de gitaar met hartritmestoornissen, van het optimisme van Jamie xx. Van The xx als noodzakelijke band, als in een geheim laboratorium ontwikkelde geluksdrug, als uit rillingen en trillingen opgebouwd lichaam.