Concertreview: Banks in Paradiso (Amsterdam)

Afijn, dat is nu. In het voorjaar van 2013 waren wij tijdens onze nachtelijke dwalingen op Soundcloud getuige van het ontluiken van de sierlijke orchidee. Een bloemetje dat door een gilde van avant-gardistische slaapkamerproducers werd verzorgd en bewaterd. Onmiskenbaar waren de penseelstreken van Shlohmo, Lil Silva, Sohn en Jamie Woon. The hype was real. In het najaar (van datzelfde jaar) deelde ze het podium met de eerder genoemde ‘Star Boy’ in Radio City Music Hall.

In de afgeladen Amsterdamse zweetkeet - ook wel Paradiso genoemd - doemt de schaduw op van een gevallen engel. Ze wordt vergezeld door twee dansende sirenen annex nachtelfen die prechristelijke rituelen uitvoeren in een postapocalyptische setting. Verblindend tegenlicht, levenloos minimalisme en beats die zijn afgestemd op een menselijke hartslag - in de wereld van de ‘alternatieve’ R&B - een markt die thans groter schijnt dan de ‘normale’ R&B- zijn dit eerder stelregels dan uitzonderingen.