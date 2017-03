‘Hebben jullie zin in een feestje?’, riep de blonde orkestmeester bij aanvang. Een omineuze uitnodiging waarbij wij het doorgaans op een lopen zetten, maar voor de gebroeders Coorevits maken wij graag een uitzondering. Het bleek een overbodige vraag op een donderdagavond in Leuven.

De lont werd aangestoken met ‘Silver’, de openingsdans van hun eerste volwaardige langspeler ‘Silver Souls’ die vorig jaar het licht zag. De zanger – ‘onze Lennert’ volgens va en ma – had zich klaarblijkelijk van bij het begin voorgenomen om het voltallige publiek het hof te maken. Als zijn gitaar een raadsman had werd de heer Coorevits hoogstwaarschijnlijk vandaag op de rechtbank verwacht om zich te verantwoorden wegens aanranding. De uitdagende danspasjes waren van een funkiness waar Tim Vanhamel ù zou tegen zeggen. Het is ons een mirakel hoe die broek het een uur volhield, maar wij hadden graag het nummer van zijn kleermaker. Tijdens het aanstekelijke ‘Holy Love’ betraden enkele blazers de bühne om de broers van ruggensteun te voorzien om er vervolgens naadloos een cover van ‘Controversy’ tegenaan te gooien. ‘The Purple One’ zag geen reden om zich om te draaien in zijn graf. Bij de aanzet van ‘Girls Keep Drinking’ maakten wij gewag van wiegende meisjesheupen die zich met een spurtje naar de bar begaven.