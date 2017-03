Concertreview: Sampha (AB)

Sampha doet het tegenwoordig ook op zijn uppie en hij schoot met zijn eerste worp – hoe vaak heeft ù al naar ‘Process’ geluisterd? – meteen in de roos. Of nee, hij deed zoals Robin Hood in de gelijknamige Disney-tekenfilm en spleet de pijl die al in de roos zát netjes in tweeën: hij pakte de ontroerende sound van James Blake en de soulvolle introspectie van Drake, en hij maakte er iets mee dat nóg dieper snijdt. Meer doen dan verwacht: dat deed hij vanavond ook in de AB.

Wie kwam afgezakt met het idee dat het fragiel en mooi en pakkend zou worden – proficiat, u mag de No Shit Sherlock Award komen afhalen in Kobbegem – had goed gegokt. Maar van bij opener ‘Plastic 100°C’ werd duidelijk dat het ook méér zou zijn: onwerelds, bijvoorbeeld, en mysterieus. Sampha’s stem was dé ster, maar de batterij elektronica van hem en zijn groep fonkelde bijna even hard, Zij trok het kennismaken op gang als een warme Tangerine Dream-show, en bleef ook daarna aldoor richting kosmos graaien. Het was niet zomaar een singer-songwritershow, maar een concert van iemand die in zijn muziek grenzen wil aftasten. En af en toe overstijgen.