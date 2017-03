Concertreview: Elvis Costello (De Roma, 11 en 12 maart)

Het zegt wat over de status die Costello in Engeland geniet dat superkomiek Harry Enfield bereid is om hem te introduceren in een video, als het typetje van een kleffe vintage showbizz creep. Het hele decor van Costello’s Detour toernee was trouwens zwaar retro, compleet met lampenkap, fifties televisieset, primitieve Napoleon Dynamite megafoon en old school dandy hoed en wandelstok. ‘This tour is called the Detour (omweg) tour ‘cause that’s what we call de (the) tour where I come from’, zei Costello – ’t was niet z’n enige doordenker waarvoor je kennis van de Engelse taal op scherp moest staan. Een andere was ‘The crappy design of this instrument more than makes up in fidelity, which is more than you can say of most men’ was een andere.

Ironie was een van z’n wapens, de hele avond door (‘…I was staying at the ritzy Howard Johnson hotel’ – in werkelijkheid is dat een goedkope luizenbak voor beginnende muzikanten met een luizig budget).