Wie afgelopen weekend héél vroeg in het Koninklijk Circus was, kreeg anderhalf concert voor de prijs van één: Pete Doherty en zijn groep deden een late soundcheck, en vatten die op als een half concert. Maar ook wie prioriteit had gegeven aan driftig inpilsen in een dranklokaal in de buurt, kreeg geen argument om zich bekocht te voelen. Op zijn verjaardag speelde Doherty een concert dat eerst ontroerde, en in de finale in anarchistisch joie de vivre dealde.

Dat tweede is nog altijd de primaire associatie die Doherty oproept: de onberekenbare belhamel, de aan foute poedertjes verhangen hedonist, de man die een avondje circus verkoopt als een concert. Logisch, gezien zijn verleden, maar toch: de afgelopen jaren is Doherty flink ver-CD&V-iseerd. Niet dat hij plots de Herman Van Rompuy van Albion is geworden, maar keet schopt en Kate fopt hij niet meer. Dat heeft live zo zijn gevolgen: of het nu met The Libertines, met Babyshambles of gewoon als zichzelf is, zijn liedjes hebben een begin. En een einde. En meestal ook een middenstuk.