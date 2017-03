Concertreview: Delv!s (AB Club)

Veel Delv!s-muziek kennen we nog niet: er is de jaren oude single ‘Tell Me’, en er is ‘Come My Way’, het Michael Jackson-eerbetoon dat ons bij elke luisterbeurt opnieuw op spastische wijze door de kamer doet huppelen. Maar verder? Delv!s’op til staande ep – dé officiële start van zijn oeuvre – is pas voor april. Een gebrek aan gekend materiaal bleek evenwel geen bezwaar: de Club was uitverkocht en iedereen was maar wat blij om zijn bekken op welhaast Herbertiaanse wijze richting podium te gooien. Er hing Soul in de lucht.

Dat Niels Delvaux – mister Delv!s – goeie smaak heeft, wisten we al: op een door hem gecureerde playlist staan onder meer ‘Pusherman’ van Curtis Mayfield, ‘If I’m in Luck I Might Get Picked Up’ van Betty Davis én het prachtige ‘Inspiration Information’ van Shuggie Otis. Als je naar Niels luistert, leer je nog iets bij. Het schoolreisje van vanavond ging langsheen drie decennia Afro-Amerikaanse paringsdans: smoothe singer-songwritersoul uit de jaren 60 (Otis Redding), freaky funk uit de jaren 70 (Funkadelic) en propere jaren 80-R&B (Wacko Jacko). Als het even kon allemaal samen in één wild op en neer gaand nummer.