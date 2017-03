Harige Harry’s en in zwart leer getooide Gerry’s palmden maandagavond de Brusselse Anspachlaan in. De oorzaak? Gojira . De band uiteraard, niet het appartementenhoge filmwezen dat zo nu en dan Tokio tot puin herleidt. Wat betreft decibelproductie zijn de twee in elk geval aan elkaar gewaagd, de quota van Joke Schauvliege daarbij uiteraard respecterend!

4.5 5 0

Na een tussenstop in L.A. – waar de band tijdens de Grammy’s op zijn lazer kreeg van Megadeth en David Bowie – dendert hun tourkaravaan als vanouds doorheen het Europese continent, daarbij ook halt houdend in Ancienne Belgique, dat maanden op voorhand uitverkocht was. Aan Gojira om te bewijzen of dat met recht en reden is.

Een louter retorische vraag eigenlijk. Met ‘Only Pain’ leverden de Fransozen een binnenkopper van jewelste af, evenals een bewijs dat ook hun laatste album ‘Magma’ stevig ingeburgerd is in hun live repertoire. Na het oude getrouwe ‘Heaviest Matter in the Universe’ – tevens de geknipte metafoor om de sound van de band te omschrijven – bracht de band een tweede nummer van hun nieuwste plaat, ‘Silvera’.

Meer was niet nodig om het publiek voor zich te winnen. Elke stilte werd prompt opgevuld door het enthousiast scanderen van hun groepsnaam, hoorns gingen de lucht in en het publiek headbangde synchroner dan een Noord-Koreaanse militaire parade. Toen frontman Joe Duplantier hen tijdens ‘Flying Whales’ aanspoorde tot moshpit, hoefde hij dat geen twee keer te vragen.

Weinig metalbands weten enigma zo gracieus te combineren met pure kracht als Gojira. Ook het publiek leek niet enkel oog te hebben voor de intensiteit, maar ook de geniale manier waarop de band bruut geweld en subtiele nuance met elkaar weet te verstrengelen. De precisie waarmee ze ’t flikken, lijkt eerder gefabriceerd in het Duitse Ruhrgebied dan aan de gezapige Franse zuidkust, waar de roots van de band onder het zonovergoten strand begraven liggen.

Het instrumentale ‘Terra Inc.’ vloeide naadloos over in het beenharde ‘L’Enfant Sauvage’, wat dan weer werd opgevolgd door het experimentele ‘The Shooting Star’, het openingsnummer van hun nieuwe plaat die een lichte evolutie van death naar progressieve metal kenmerkte. Gojira blijft echter altijd Gojira. De band ádemt authenticiteit uit.

In het derde kwart moesten zowel band als publiek ietwat op adem komen. Het concert werd gebroken door een drum- en gitaarsolo, om zich vervolgens weer loeihard op gang te trekken met ‘Oroborus’. Veel meer had de band echter niet in petto, dus de avond afsluiten onder luid applaus was een prima plan. Deze zomer doet Gojira ook Graspop Metal Meeting aan, en wat ons betreft mag dat gerust als headliner zijn.