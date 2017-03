Concertreview: Sun Ra Arkestra in Het Depot (Leuven)

Wij zijn dus in Het Depot in Leuven naar het 12-koppige Arkestra van wijlen Sun Ra gaan kijken. Het orkest staat vandaag onder leiding van Marshall Allen, die ons wordt voorgesteld als the keeper of the legacy. en als the maestro, at 92 years young.

Als aan het eind van het concert de treeplank van het Sun Ra-ruimteschip wordt uitgeklapt, krijg ik - voor ik van boord ga - van de in glitterponcho’s en -kaftans gehulde stewardessen een lijst van passagiers met de meeste Sun Ra Space Miles.