Concertreview: Soulwax in Milaan

De zaal heet Magazzini Generali, een hippe club in Zuid-Milaan. Aan de bar verkoopt één Italiaan ons vooraf een theorie over hoe Belgische bands zich niet laten beperken door grenzen en regeltjes, en hij haalt ten bewijze Dead Man Ray en Stromae aan. Hij vraagt ook of het klopt dat er aan de Gentse universiteit les wordt gegeven over Soulwax. Na afloop vraagt hij alleen nog of we toevallig een papieren zakdoekje bij hebben: ‘Ik heb iets nodig om het zweet uit mijn wenkbrauwen te deppen.’

Om 21 uur beginnen Oliver Geerts en Gilles Noé – jonge Deewee-dj’s die als Asa Moto straks ook in Brussel voor het aperitief zorgen – hun opwarmset nochtans voor een compleet lege zaal. Slik. Een halfuur lang vrezen we dat de twaalf jaar lange afwezigheid van de band het Soulwax-merk geen deugd heeft gedaan. Zelfs bij groepen die ocharme vier jaar geen plaat hebben uitgebracht, wordt al van een comeback gesproken. Uit het oog, uit het hart. Het is opvallend hoeveel clichés een mens te binnen schieten als hij ergens op wacht. Maar wanneer Soulwax – in 2017: vijf mannen, twee vrouwen – om 22u.25 het podium opstapt, is de zaal wél volgepakt. Met naar schatting 500 Italianen, die per minuut frenetieker met de handen zwaaien.