Concertreview: Soulwax in Milaan

De zaal heet Magazzini Generali, een hippe club in Zuid-Milaan. Aan de bar verkoopt één Italiaan ons vooraf een theorie over hoe Belgische bands zich niet laten beperken door grenzen en regeltjes, en hij haalt ten bewijze Dead Man Ray en Stromae aan. Hij vraagt ook of het klopt dat er aan de Gentse universiteit les wordt gegeven over Soulwax. Na afloop vraagt hij alleen nog of we toevallig een papieren zakdoekje bij hebben: ‘Ik heb iets nodig om het zweet uit mijn wenkbrauwen te deppen.’ Om 21 uur beginnen Oliver Geerts en Gilles Noé – jonge Deewee-dj’s die als Asa Moto straks ook in Brussel voor het aperitief zorgen – hun opwarmset nochtans voor een compleet lege zaal. Slik. Een halfuur lang vrezen we dat de twaalf jaar lange afwezigheid van de band het Soulwax-merk geen deugd heeft gedaan. Zelfs bij groepen die ocharme vier jaar geen plaat hebben uitgebracht, wordt al van een comeback gesproken. Uit het oog, uit het hart. Het is opvallend hoeveel clichés een mens te binnen schieten als hij ergens op wacht. Maar wanneer Soulwax – in 2017: vijf mannen, twee vrouwen – om 22u.25 het podium opstapt, is de zaal wél volgepakt. Met naar schatting 500 Italianen, die per minuut frenetieker met de handen zwaaien.

Tafelspringers zijn de Dewaeles tijdens hun afwezigheid niet geworden: de architectuur van het ‘From Deewee’-podium lijkt ontworpen om de aandacht van de frontmannen wég te leiden. Ze staan centraal vooraan – tegenover elkaar, met een batterij vintage synths ertussen – maar toch blijft je blik vooral haken aan de drie cubicles die om hen heen staan opgesteld. Met daarin: drie drumkits. Soulwax is niet de eerste band die met drie vellenmeppers optreedt. King Crimson deed het enkele jaren geleden nog. Het idee haalden de Dewaeles bij de Boredoms, een vrolijk kierewiete Japanse noiseband: zij hadden in 2007 genoeg budget voor 77 (!) drummers. David Dewaele: ‘Zelf wilden we het eigenlijk met vier doen, maar helaas zijn de meeste podia daar te klein voor.’ Altijd wat! Van de drie drummers is Igor Cavalera (bekend van Sepultura) het Duracell-konijn: hij leidt de songs ‘Missing Wires’ en ‘Is It Always Binary’ in met een manische solo. Daarna is het rammen with a cause, een organische livebeat waarop Stephen Dewaele zijn astamatische zangtechniek mag botvieren. Blake Davies (bekend, nu ja, van Turbowolf) zit achteraan op een verhoogje en net vóór een felle spot, waardoor de rest van de band anderhalf uur in zijn schaduw zit. En in verband met Victoria Smith vragen we ons al na twee nummers af waarom ze ons bij haar andere werkgevers nooit was opgevallen. De drumster van onder meer M.I.A. en Jamie T is een onewomanshow: twintig extreme gelaatsuitdrukkingen per minuut. Het vaakst is ze in Milaan in raaaaaagh-, oempf- en uuuuuuuuugh-modus. Eén keer krijgt Stephen de zaal al kreunend tot een kookpunt. We zijn dan aanbeland bij ‘Conditions of a Shared Belief’, en ondertussen is zonneklaar dat ze vanavond alle nummers in de plaatvolgorde zullen spelen. We verwedden er uw maandloon op dat ze dat ook in Brussel doen. Omdat de Dewaele controlefreaks zijn en ook live niets aan het toeval overlaten. En omdat ‘From Deewee’ een plaat met een concept schijnt te zijn, en de volgorde van de tracks niet random is.