Miles Mosley is één van de steunpilaren van de West Coast Get Down, een collectief muzikanten uit L.A. die nu al enkele jaren goed bezig zijn om het aangezicht van de moderne jazz volledig te vertimmeren. Ook Kamasi Washington is lid: wie diens ‘The Epic’ kent, kent ook ‘Uprising’ al een beetje, want de twee platen zijn ontsproten uit dezelfde sessies, met veel overlappende muzikanten. Toen Kamasi laatst door Europa trok, stond zelfs veel van het volk van vanavond méé op podium – inclusief Miles zelf. Live voel je: elke keer als enkele van die gasten samen in één kamer zitten, knettert er elektriciteit door de lucht, gebéúrt er iets.

Miles had onder meer Ryan Porter op trombone, Tony Austin op drums en Cameron Graves op piano meegebracht. Het leuke aan de Rotonde is dat je bijna letterlijk op de vingers van de muzikanten kan kijken; alsof je even een blik krijgt achter de schermen van Willy Wonka’s fabriek om te zien hoe de chocolade gemaakt wordt. Je kon zien hoe snel Graves’ vingers bewogen, hoe Austins smoel zich soms in vreemde bochten trok en hoe Mosley met moeiteloze cool aan zijn snaren plukte, alsof hij stond mee te tikken met een nummertje op de radio tijdens het koken. De bindteksten waren babbels tussen maten, de sfeer was totaal relaxed. En zó, kunnen wij ons nu voorstellen, kwamen ook ‘The Epic’ en ‘Uprising’ tot stand.