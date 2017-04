Concertreview: Grandaddy in de AB

De AB zat afgeladen vol met overjaarse pubers en mensen die vooral in hun hart nog heel jong waren. Mensen voor wie ‘The Sophtware Slump’ (uit 2000) of ‘Sumday’ (uit 2003) een nieuwe wereld heeft doen opengaan, en voor wie Grandaddy vijftien jaar geleden al de soundtrack vormde bij eerste liefdes en tegenvallende rapporten.

De teletijdmachine werd aangezet met de bezwerende klanken van ‘Under the Western Freeway’ (uit 1997, al écht lang geleden), die boven een mooie beeldenmontage werden geplakt. Een kabbelend riviertje, een verlaten bospad, een dor maïsveld: de visuals herinnerden een hele set lang dat Jason Lytle een man van de natuur is, ook al klinkt zijn muziek nog altijd alsof ze met veel moeite uit kapotte computers is getrokken. De vertrouwd aandoende letters ‘Grandaddy’ verschenen op het scherm en enkele grijsaards sjokten het podium op om ‘Hewlett’s Daughter’ in te zetten: een dubbel espressoshot blast from the past. ‘Hewlett’s… daughter / Loved her… father / And I think she… loved me too / For a little while.’ Die krijgen ze er ook de volgende vijftien jaar niet meer uit.