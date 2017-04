Concertreview: Ed Sheeran in het Sportpaleis

Vooruit, als iemand die plek in het popspectrum moet vullen, liever Ed ‘het menselijke equivalent van een vlassige baard’ Sheeran, dan pak ‘m beet: Lukas ‘7 years’ Graham. Ed is de sympathieke, middle-of-the-road, ietwat doorgepilste moderne troubadour, die met één melancholische zucht stadions weet te vullen, maar nog altijd wordt geweigerd op zijn eigen Grammy-party. De slordige, rossige Bescheidenheid zelve met een klevend Calimerocomplex én een miljoen-miljard streams op Spotify. Wees gerust: zelfspot is zijn shtick, zijn charme en zijn marketingstrategie. Dat maakt het praktisch onmogelijk hem te beschimpen of te verafschuwen. Sheeran klinkt - om eens een vies woord te gebruiken - ‘eerlijk’. Bah!

Ed is een live artiest pur sang. Één van het soort, dat volksstammen op de been weet te brengen met een akoestische gitaar en een lullig loop-pedaaltje. Van knalvuurwerk, een leger onbenullige streetdancers en Transformer-podiumdelen is hij (gelukkig) niet gediend. Aan de formule is niet gesleuteld sedert hij pro Deo in lokale dranklokalen zijn bartrucje deed. Hij schraapt, stompt en tikt zijn drumstel bij elkaar, alvorens hij daar met galopperende gitaarakkoorden en een loepzuiver keelgeluid overheen walst. Dat is - hoe u het ook draait of keert - indrukwekkend.