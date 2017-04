Concertreview: Ed Sheeran in het Sportpaleis

Vooruit, als iemand die plek in het popspectrum moet vullen, liever Ed ‘het menselijke equivalent van een vlassige baard’ Sheeran, dan pak ‘m beet: Lukas ‘7 years’ Graham. Ed is de sympathieke, middle-of-the-road, ietwat doorgepilste moderne troubadour, die met één melancholische zucht stadions weet te vullen, maar nog altijd wordt geweigerd op zijn eigen Grammy-party. De slordige, rossige Bescheidenheid zelve met een klevend Calimerocomplex én een miljoen-miljard streams op Spotify. Wees gerust: zelfspot is zijn shtick, zijn charme en zijn marketingstrategie. Dat maakt het praktisch onmogelijk hem te beschimpen of te verafschuwen. Sheeran klinkt - om eens een vies woord te gebruiken - ‘eerlijk’. Bah!