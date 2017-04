Moor Mother (Bonnefooi)

Vanavond is Moor Mother, née Camae Ayewa, uitvoerende macht. We dienen ons aan ons vel te laten meetrekken en haar ellebogen zonder meer in ontvangst te nemen. We dienen ook te aanvaarden dat ze een hiphopset brengt. Wil je iets anders, go fuck yourself. In eerste instantie willen we iets anders – Ayewa’s teksten zijn doordrenkt van een zodanig alles verzengend leed dat een hiphopset als zou Drake ze brengen gewoon niet juist zou aanvoelen. Maar het werkt: Ayewa bouwt een overweldigende fysieke spanning op waar ze zich door kan laten verzwelgen. En dat is een dankbare manier om de lont enigszins uit haar woorden te trekken.

‘And some of us did just die under a boot, under pounding fists in the back of a car. Others died with mangled guts. Some of us did just die while giving birth while protesting for the freedom of our sons and only God knows how I made it to Ferguson. Aisha didn’t make it, Raquia didn't make it, Ayanna, Yvette didn't make it, Pearly didn't make it, Chantelle, Tarnika, Taisha didn't make it, Katherine, Gaberella, Miriam, Charise didn't make it, Charnel didn't make it, Sandra didn't make it. And I was sure I was dead in Oakland after being chained by my ankles by a pickup truck.’