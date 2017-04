Concertreview: Shabaka and the Ancestors, Thundercat... in de AB

Ooit kreeg jazz af te rekenen met bikkelharde kritiek van Frank Zappa: ‘It isn’t dead. It just smells funny’. Vandaag maakt het keurkorps van dé Brusselse concerttempel een selectie uit het hedendaagse aanbod, omdat binnen het genre sprake is van een nieuwe golden age. Na zes uur in de AB met Yussef Kamaal, Shabaka and the Ancestors, Shobaleader One en Thundercat denken wij te weten waarom het goed gaat met jazz: het genre ruikt dezer dagen nogal funky.