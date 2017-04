Concertreview: Soulwax in Ancienne Belgique

'Net zomin als 'From DeeWee' een onbezorgde dansplaat is, was de doortocht van Soulwax in de AB een onbezorgd dansfuifje'

Zo internationaal en toch zo Vlaams: Soulwax gleed in de AB doorheen de setlist als een bolide op de boulevards van Monte Carlo, maar kon ook knarsen als een roestige binnenlandse bouwkraan op een werf waar bouwvakkersreten floreren. Voor de gebroeders Dewaele was thuis altijd al waar hun synth staat, maar dinsdag was thuis dus nog eens Brussel: waar de bindteksten nog in de moedertaal mogen weerklinken, en waar her en der nog een eenzame ziel herinneringen ophaalt aan die keer dat hij de ròckband Soulwax aan het werk zag.