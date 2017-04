Concertreview: Cigarettes After Sex in Trix

Mooie, melancholische songs hebben ze nochtans wel een handvol in de aanbieding. ‘Nothing’s Gonna Hurt You, Baby’ slaagt erin om iets bijzonders te doen met een baslijn die we al duizend keer eerder hebben gehoord; ‘Apocalypse’ roept de geest van het nog altijd zeer betreurde ‘Duyster’ op; ‘Affection’ is de ideale soundtrack bij een sigaret na de seks. En wie het aandurft om ‘Keep On Loving You’ van het volstrekt oncoole REO Speedwagon te coveren, en dat bovendien góéd doet, kan men niet van een gebrek aan ballen beschuldigen.

Wat was dan het probleem in Trix? Het probleem was dat de lijzige, bijna gefluisterde zang van zanger Greg Gonzalez en het nogal monotone gemusiceer van de lichtjes ongemakkelijk ogende lieden op bas, drums en toetsen na een tijdje begonnen te vervelen. Live klonk alles bovendien exact, maar dan ook exáct hetzelfde als op plaat, wat de vraag oproept waarom men eigenlijk geld zou betalen voor een optreden van een band die het evenmin van haar visuele aantrekkingskracht moet hebben. Men kan er zijn lief eens goed op vastpakken, akkoord, maar daarvoor hoeft men in principe toch de deur niet uit.