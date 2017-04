Rag'n'Bone Man in AB

Winnaar van de prestigieuze Critics’ Choice-prijs op de Brit Awards, tweede in de BBC Sound of 2017-poll (op één stond Ray BLK) én een debuut dat sneller verkoopt dan dat van Ed Sheeran: de door de zwarte straatjes van Brighton geknede Rag’n’Bone Man is momenteel hét snoepje van het Britse muziekjournaille. De reden daarvoor? Eén die u kan meezingen: ‘I’m only human after all.’