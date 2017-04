Echt gebeurd: toen ik mijn notitieschriftje bovenhaalde tijdens het eerste nummer van Iron Maiden in het Sportpaleis, werd dat stante pede uit mijn handen geklopt door de heer naast mij, een verwaaid type dat me ziedend aankeek, naar het podium wees en brulde: ‘IRON MAIDEN! IRON MAIDEN! IRON MAIDEN!!!’ Een ‘lul, dáár is het te doen’ kreeg hij gewoon niet over zijn schuimende lippen. Twee minuten later stond hij op en verdween hij headbangend in de nacht.