Bob Dylan in de Lotto Arena

Dylan heeft net zijn derde coverplaat op rij uit: ‘Triplicate’ is een driedubbelaar, alweer vol materiaal uit de rayon Frank Sinatra & co. Je kunt je afvragen: wat zou de Dylan uit de sixties – de rebel, de beeldenstormer – daarover zeggen? Zou-ie briesen omdat hij heden braafjes de favoriete muziekjes van zijn pa en ma zit te spelen? Of zou-ie, bij het idee dat we verwáchten dat-ie zou briesen, gewoon zijn schouders ophalen en een stickie opsteken? Iedereen probeert Dylan almaar in vakjes te proppen, maar zelf ziet hij alleen het grote plaatje: folk en blues en country en rock maken gewoon allemaal deel uit van één lange, kronkelende lijn. De zachte, nette liedjes van Irving Berlin en Johnny Mercer maken, net als die van Woody Guthrie, Lead Belly en Little Richard,deel uit van zijn DNA. En hij zingt ze uit liefde.

Die liefde was vanavond te voelen in elke zachtjes aangeslagen pianotoets en in elk stofdeeltje dat over de netjes ingerichte Lotto Arena heen dwarrelde. Van zodra Dylans band de planken besteeg en ‘Things Have Changed’inzette, daalde er een trance over de zaal neer. Bob Dylan and His Band verkeerden in een hartslagversnellende bloedvorm: Donnie Herron, Tony Garnier,Stu Kimball, George Receli en Charlie Sexton waren véél te goed om niet te vermelden. De band was zelfs de motor van de hele avond; de spieren en de botten van het lijf waarvan Bob zelve het hart opereerde.