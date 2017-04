Concertreview: STUFF. in de AB Box

Maar eerst is er Elko Blijweert: bekend van Kiss My Jazz en Dead Man Ray, en in de AB Box solo op een krukje met gitaar, toetsen, pedalen en knoppen om geluiden op te nemen en in te lassen. Blijweert moet met een mix van podiumangst en grapdwang tegen de wand van de kleedkamer hebben zitten tikken, en lijkt in een zaal beland die te groot is voor de instrumentals van zijn plaat ‘I Bambini Di Basilisco’ (‘De kinderen van de basilisk’). Poppen speelden naar verluidt kindertheater op sommige van deze tracks, volwassen artiesten dansten erop, voor een publiek. Ik hoor vooral een kinderwereld, en da’s als compliment bedoeld. Met de rechterhand speelt Blijweert ergens een hoge melodie, de linkerhand klikt een Russsch sprookje aan. ‘Ik ga even rechtstaan’, zegt hij, ‘dan voel ik me misschien meer op mijn gemak’ En ook: ‘Het ruikt hier lekker’. Nog één? ‘Van de poging tot onderwatersfeer gaan we nu met z’n allen over naar het verre oosten.’ Dat terwijl Blijweert een mooie stoomboot-in-de-mist speelt, en het crappy Azië daarna heerlijk onnozel klinkt. Elko B. - zo heet hij vanavond - mag gerust meer van die licht-gestoorde eenmanssoundtracks spelen én zelf dirigeren, maar hij mag de zelfrelativering in de presentatie ook minder luid zetten.

Dus, waar zaten we? Bij de ‘Er was eens’- intro vol gescratch van STUFF., met - naast Mixmonster Menno - Lander Gyselinck op drums, Dries Laheye aan de bas, Joris Caluwaerts aan de keyboards en Andrew Claes meestal op ewi - een blazer waar een volledig orkest aan geluiden kan uitkomen.