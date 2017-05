HUMO’s Rock Rally 2014-finaliste Sarah Devreese mocht het Antwerpse kunstencentrum alvast opwarmen. En dat deed ze goed; als Eyemèr kon ze zelfs ons een volledig halfuur bekoren. Enkel gewapend met een muts en een akoestische gitaar speelde ze lofi luisterliedjes uit haar debuut- lp ‘Temporarily Colourblind’, en op hun best klonken die als rafelige Bon Iver- songs. Ook willen we deze Gentse folkie complimenteren met haar warme en hese stem, want het is al een tijdje geleden dat we zo mooie oohoo’s en nanana’s hoorden. Door tussen de nummers persoonlijke verhalen te delen, maakte Eyemèr de zaal nog kleiner en intiemer dan ze al was. Bijna zo klein en intiem als de zolderkamer waar ze soms muziek speelt, en waar wij trouwens graag eens muizen zouden vangen.

Van de zolderkamer ging het naar het salon, want het is door optredens in woonkamers dat Chantal Acda de negen songs vanop ‘Bounce Back’ maakte. In een cosy living waanden we ons tijdens de albumgetrouwe opener ‘Fight Back’ echt wel. Tot minuut vier; toen trokken de free jazz- achtige eufonium van Niels Van Heertum en de lichtjes venijnig klinkende gitaar van Gaëtan Vandewoude ons even emotioneel een kopje onder. Getroost werden we door het mooie en schuifelende country folk-achtige ‘Notice’. Maar niet voor lang, want tijdens de techno-variant van het- in se weemoedige- popdeuntje ‘Bounce Back’ fronsten we de wenkbrauwen pas echt. In zijn eentje experimenterend op een drumstel gaat het wel eens van Sprrrrrrr , maar nu deed Eric Thielemans met allerlei percussie en een drumpad echt boenke-boenke. En- Hudson Mohawke nog aan toe- chapeau voor Acda en co! Want het nummer werkte zo, en het getuigt van heel veel lef om tijdens de voorstelling van een album al een compleet vertimmerde versie van een nieuw nummer te spelen.