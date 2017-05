Roots & Roses-festival (Lessen)

Van The Sonics hebben wij een plaatje staan, dat ‘Here Are The Sonics’ heet. Dat het in de jaren ’80 is uitgebracht, kan geen toeval zijn: er was toen een garagerock-revival aan de gang, zoals er al eerder waren geweest en er nog zouden komen. De tweede plaat heet ‘Boom’ en is van 1966. Twee jaar geleden, in 2015 - bijna 49 jaar later, dus - brachten de mannen (die niet ver van Seattle wonen) hun moeilijke derde uit; die heet ‘This Is The Sonics’. Wij dus de taalgrens over, naar Lessen/Lessines, voor het Roots & Roses-festival.