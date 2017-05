De reis van links naar rechts doorheen het Land van de Vrijheid bleek een trip voor select comité, met een middenplein van de AB dat vol met stoeltjes stond. Gezapigheid troef dus. De drummer kwam al wat vroeg naar voren en roerde een minuutje in zijn potten vooraleer daar de Appalachengeluiden van Valerie June weerklonken – nog altijd de perfecte dwarsdoorsnede van Joanna Newsom en Loretta Lynn, maar dan in ‘t zwart. Ze zong ‘Man Done Wrong’ met banjo, maar banjo’s an sich zijn niet kwaad als er, zoals hier, échte bluegrass uitkomt.

Authenticiteit was de hele avond lang troef. De grote grabbelbak van de americana wordt de laatste jaren door steeds meer artiesten bepoteld – van Rag‘n’Bone Man tot The Lumineers – maar de meesten van hen halen er niet meer uit dan een eenzaam instrumentje of een vergeeld postkaartje. Spullementjes die wel authentiek klinken, maar daarom nog geen authentieke muziek opleveren. Valerie June is wél the real deal: daarvoor hoef je niet verder te kijken dan haar verpulverende a-capellaversie van ‘Love Me Any Old Way’ vanavond. Het meisje heeft soul.