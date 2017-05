Gregory Porter (AB)

'What would James Brown say? What would Stevie Wonder say? What would Thelonious Monk say? What would Ella Fitzgerald say? What would John Coltrane say? What would Nat King Cole say?', vroeg Gregory Porter zich af. Daarmee somde hij ook meteen de belangrijkste inspiratiebronnen op voor zijn gospel-soul-blues-jazz, maar toen was het optreden al een uur aan de gang.

Even terugspoelen naar minuut één. Dan al was het duidelijk dat een subtiel jazzy ritme en een elegant speelse sax-lijn volstonden om van het openingsnummer ‘Holding On’ een knaller te maken. Een extra troef bleek Porter zelf; die croonde zich grandioso door de ingetogen ballad. Van lekker bier en mooie vrouwen krijgt Porter- naar eigen zeggen- goede zin, en grande klonk dus ook ‘Take Me To The Alley’. 'Take me to the alley, take me to the afflicted ones, take me to the lonely ones, that somehow lost their ways, let them hear me say, I am your friend, come to my table, rest here in my garden, you will have a pardon', zong hij miljoenen vluchtelingen toe. Weinig waarschijnlijk dat ze het ook echt hoorden, maar wij kregen er wél kiekenvlees van. Verantwoordelijk voor nog een extra portie waren opnieuw die rokerige saxofoon-tonen, en de dromerige licks van contrabassist Aaron James.