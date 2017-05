De aftrapper, het banale ‘Going Backwards’ is een urgente oproep verpakt in een serieuze beschouwing. ‘Armed with new technology, going backwards, to a caveman mentality’, schalt de maestro Dave Gahan tegen de achtergrond van groovende meteorietinslagen, die perfect de cadans van een protestmars nabootsen. Tijdens ‘So Much Love’ verzacht de strelende bluesgitaar van Martin Gore het gehak en getak van de synthesizerorgie van Andy Fletcher, de vleesgeworden Droop. Aan die perfecte verhouding tussen Unheimlichkeit en zoete poptoffee wordt sedert 1990 niet meer getornd.