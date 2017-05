Ik geraak niet aan mijn techno-fix. Kelly Lee Owens, de 28-jarige Welshe producer voor wie ik ben gekomen, jaagt erg weinig beats door de Grand Salon. Ze speelt geen ‘CBM’, bijvoorbeeld, en ook geen ‘Evolution’. Nochtans zou Owens met die pure, onversneden techno zelfs Wouter Beke tot een beatjunkie kunnen bekeren.

In twee korte jaren werkte Owens zich op tot een beleidsmaker in minimalistische en puntgave elektronica. Ze heeft nog maar pas haar debuutplaat uit, en daarop staan parels van bangers en spaarzame clubbers. Dat ze nu al inzicht heeft in de anatomie van een goeie genretrack, hoeft misschien niet te verbazen – Owens kwam al vroeg in contact met Daniel Avery en James Greenwood, grote namen in kleine milieus.