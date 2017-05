Concertreview: Thee Oh Sees, La Jungle en The Glücks in de Botanique

Maar eerst Tina aan de drums en Alek aan de gitaar. Ze komen allebei uit Oostende. Alek, gevraagd om de muziek van The Glücks te beschrijven aan een kind van drie jaar: ‘We will fuck up your puberty, but you will turn out great when you get older’. Geluid en horror-lettertype van de groepsnaam op de basdrum doen wat aan The Cramps denken. Goeie show! Hoe meer afleveringen van The Addams Family het duo/koppel samen onder een dekentje zal bekijken, hoe dichter ze zullen aanschurken tegen de kern van het lawaai van hun primitieve, Amerikaanse helden. Stay sick!

Die van het Bergense duo La Jungle scheppen zich aan het wandelbuffet van de moderne muziek een groot bord op met techno, mathrock, kraut, minimal, dansbare metal en noise. Hun bekendste track zit voorin, en heet ‘Ape in a Python’. Groove en snerpende gitaarmelodie worden lang aangehouden, tot plots alles stil staat, en uiteindelijk harder, logger en badend in noise-zweet terugkomt.