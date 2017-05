Concertreview: Terry & Gyan Riley in het Koninklijk Circus

De opener van ‘Who’s Next’ - zeker niet de minste plaat van het machtige The Who - heet ‘Baba O’Riley’. Als u van niks weet, Youtify ‘m als de vliegende bliksem, en let op de keyboard-intro van Pete Townshend. Blijf daarna - terwijl u veel tegelijk om de oren vliegt - die keyboardpartij volgen. Klaar? U hebt net kennis gemaakt met de muziek van Terry Riley. U weet nu wat voor soort minimaals hij eind jaren zestig allemaal zelf inspeelde op electrisch orgel en elektrische klavecimbel, en op rare trommel en tamboerijn.

Pete Townshend liet zich voor de keyboardpartij serieus(!) inspireren door Rileys ‘A Rainbow in Curved Air’. Je zou het zelfs pikkendieverij kunnen noemen. De ’Baba’ uit ‘Baba O’Riley’ is Meher Baba, Townshends spirituele goeroe. In 1971 dacht hij blijkbaar: mocht je Babas gedachten in een computer kunnen stoppen, ze zouden eruit komen als de muziek van Terry Riley.