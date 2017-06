Concertreview: Millionaire in de Botanique

Een uur ver in de triomfantelijke terugkeer van het bijna twaalf jaar lang doodgewaande Millionaire - één nummer ver in de bisronde. Wanneer Tim Vanhamel probeert om de krioelende riff van 'Petty Thug' uit z'n snaren te wriemelen, geeft de strat waarop die gespannen zitten niet thuis. Eén strofe gaat voorbij, de tweede ook. En wanneer het refrein eraan komt en Vanhamel merkt dat hij, ondanks een nieuwe kabel en alle moeite ter wereld van een rood aangelopen roadie, geen kik krijgt uit z'n gitaar, gooit hij het ding achteloos over z'n kop heen tegen het hout, plukt hij zijn microfoon van het statief en duikt hij het podium af. Het publiek plots op de tippen van hun tenen, Vanhamel in hun midden met de ogen wijd opengesperd - opgefokt een choreografie improviserend die het midden houdt tussen mieren uit je broekspijp schudden en aan de elektriciteit blijven hangen. Duidelijker werd het niet woensdagavond: Millionaire was terug.

Een minuut later zou Vanhamel ook nog een fles water over zich uitgieten - mét zijn microfoon nog in de hand, even dreigde dat van die elektriciteit nog uit te komen ook - en zou hij na de laatste noot na een beleefd maar kort dankwoordje drijfnat de coulissen induiken om er niet meer uit te komen. Vingervlugge toeschouwers die na afloop een setlist van het podium hadden weten te grissen, wezen er graag op dat er nòg twee bisnummers hadden moeten volgen. Jammer is dat, maar niet erg: we hadden dan al genoeg gezien. Even tevoren was Vanhamel, tijdens het gestaag opzwellende en finaal uitbarstende 'Little Boy Blue', immers ook al een weddenschap aangegaan met zijn versterker: wie laatst uit de weg sprong, verloor. Resultaat was dat hij uiteindelijk met versterker en al in het drumstel van nieuwe aanwinst Damien Vanderhasselt keilde.