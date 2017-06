Concertreview: Perfume Genius in de AB Club

Behoorlijk balen voor al wie erbij wilde zijn -- dit was een exclusief feestje -- maar des te gezelliger voor het volkje met tickets. Mike Hadreas, het geparfumeerde genie in kwestie, is niet het type dat staat te popelen om arena's tot de nok te vullen en vanavond, tussen slechts een paar tientallen van zijn lotgenoten, was hij op zijn gemak. Of toch zo hard op zijn gemak als zijn wispelturige, voor melancholie en weltschmerz vatbare gemoed ooit zal zijn. Hij mompelde zelfs eens iets.

Op plaat valt Perfume Genius' oeuvre uiteen in twee duidelijke delen: de gebroken akoestiek van de eerste twee platen en de barokke grandeur van de laatste twee (waaronder de mooie nieuweling 'No Shame'). Live werd die scheidingslijn meteen aan grut getrapt. De pure emotie van oude Perfume Genius werd er met een mesje afgeschraapt en de transcendente popambities van de nieuwe kregen een paar stevige blutsen, bulten en builen. Vanavond scheurde hij over de highway of loneliness waar onder meer ook al Dirty Beaches rubber verbrandden. De set-up loog er niet om: synths, bas en drums. Droog. Hard.