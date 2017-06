Een prachtige zomeravond is het. Achter ons een grote zittribune. We kijken uit op een festivalpodium, met daarachter de heuvelkam van Mesen-Wijtschate, die tussen 7 en 14 juni 1917 door Britten, Ieren, Australiërs en Nieuw-Zeelanders werd heroverd op de Duitsers. De Canadezen van Godspeed You! Black Emperor staan bij zonsondergang voor een moeilijke taak: tegen de gruwel van 100 jaar geleden op musiceren.