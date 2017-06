Lee 'Scratch' Perry met Mad Professor en Pura Vida (Vooruit (Balzaal))

Gent, 15 juni 2017. Buiten is het al Hotter Than July. Lee Scratch Perry heeft vanuit de coulissen van de balzaal van de Vooruit al een paar boodschappen voor ons. ’t Gaat over de donkerte tegenhouden. ‘From the universe, I’m yours’, horen we ook. Perry's uit de duizenden herkenbare stem wordt van achter de mengtafel vervormd door Mad Professor, een professor zo legendarisch dat hij volgens sommigen binnenkort de rectorverkiezingen van de reggae gaat winnen. Het Belgische Pura Vida is vanavond de zevenkoppige begeleidingsgroep: voorman Bregt De Boever heeft amper tijd om The Master aan ons voor te stellen, want daar begint Scratch - omhangen met glitter uit de sjiekenbak - al over het openen van handen, armen, hoofden, deur, brein en geest.

Maar wachtwachtwacht, we spoelen even terug naar het moment waarop Perry – twintig jaar geleden – een eerste keer echt onze volle aandacht had. Het was toen de driedubbele ‘Arkology’-verzamelaar uitkwam. Op die platen is het enorm hete punt te horen waaruit het heelal genaamd dubreggae big banggewijs is ontstaan. Het is Lee Perry en niemand anders die ons dat universum geschonken heeft. Het gebeurde in een studio genaamd The Black Ark. In Jamaica, een eiland in de zon.