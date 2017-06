Bij aanvang werd een uitverkochte Ancienne Belgique de levieten gelezen. De bode die werd uitgestuurd droeg het publiek op om geen flits te gebruiken. De onverlaat die halfweg het concert de regels aan zijn laars lapte, werd prompt de huid vol gescholden door de frontman. U zal ons niet horen zeggen dat rock-’n-roll dood is, maar dat kwalijke hoestje noopt toch tot consultatie bij de dienstdoende arts.

Tergend traag kwam de opperpruik het podium opgeslenterd. Gewapend met enkel een micro zette hij op zijn uppie ‘Birdland’ in, tevens de opener van hun laatste worp ‘In Spades’, en gleed naadloos over in ‘Arabian Heights’ en ‘Matamaros’. Het behoeft geen twijfel in welke winkel Tom Barman bijwijlen zijn mosterd aanschaft. Een eerste hoogtepunt kwam er in de vorm van ‘Honky’s Ladder’. Vervlogen tijden schoten ons voor de geest waarin we voor een krakkemikkige stereoketen, met een cassette in de aanslag, naar De Afrekening luisterden in de hoop op het juiste moment de opnameknop in te drukken. Hoé vervlogen, vraagt u? De Afrekening werd toen nog gewoon op zondagochtend de ether ingejaagd. Dan weet u het wel. Het zou niet de laatste windhoos van nostalgie blijken. Het ietwat oudere publiek knikte instemmend en liet zich de pils welgevallen. De pubers die intussen alleen thuis zaten, deden wellicht hetzelfde.