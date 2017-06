Concertreview: Primal Scream in De Roma

Echte fuifneuzen bleken de zwijgzame, stuurs voor zich uitkijkende mannen van MannGold niet, maar toch was hun punk-jazz- krautrock een upper van topkwaliteit. De eerste minuten klonken de instrumenten nog beheerst en mysterieus, maar al snel gingen ze crescendo. Voortgestuwd door een uptight ritmesectie, denderde de psychedelische en avant-gardistische rawk ’n roll van dat combo rücksichtslos door de zaal. Gitaren waren fuzzy en soms schel. De bas en twee drums hakten er stevig op los, zoals die dat in no wave- bands als Mars ook zo goed konden. Af en toe mochten ze rustten, omdat de zes Belgen op het gemak al eens de jazz en filmmuziek- toer opgingen. Lang hielden Rodrigo Fuentealba en de anderen dat wel niet vol, want even later ploeterden ze zich als een roedel ballorige Butthole Surfers -en MC5-fans een weg naar het einde van het concert. Een goed concert.

Dat van Primal Scream had heel straf kunnen zijn als de geluidsman de basknop op zijn installatie per abuis niet helemaal opendraaide. En als Bobby Gillespie en zo wat meer nummers van hun nieuwe langspeler ‘Chaosmosis’ speelden. Want net zoals The Jesus & Mary Chain twee maanden geleden in de Ancienne Belgique, deden de Screams een jukeboxke; hits en classics à volonté.