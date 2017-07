Concertreview: Princess Nokia op Couleur Café 2017

4.0 5 0

Het is een rare prinses: ze rapt over haar afzakkende hiphopbroek en over haar tot onder de reet zichtbare Calvin Klein-slip. De zin die volgt komt hierop neer: wat ik ook draag, ik versier wie ik wil.



Princess Nokia heet eigenlijk Destiny Nicole Frasqueri. Ze is Nuyoricaans - een Portoricaanse uit New York. dus - en 25 lentes jong. Waarschijnlijk paft ze veel te veel weed, maar de wereld ligt voorlopig aan haar voeten. Terecht, want ze heeft - zoals ze dat ginder zeggen - juice.



Als u nog eens naar New York gaat, blijf niet plakken in de Lower East Side of in de koffiehuizen van Brooklyn, maar spring in een treintje naar boven, tot ver achter Central Park, en wandel dan via Broadway terug. Plots komt u terecht in een Portoricaans stadsdeel. U bevindt zich in een deel van de Bronx dat er volstrekt niet uitziet als een oorlogszone. Ergens in die wijk - die overigens zo groot is als hiêl Aentwaerpe - is Princess Nokia groot geworden.



In de song ‘Green Line’, die achteraan in haar Couleur Café-set zit, rapt ze boven een fraai stukje Afro-jazz over haar jeugd. Met het openbaar vervoer ging ze overal naartoe, voor maar tweeënhalve dollar: ‘I could go anywhere I want / Even if they check my bags / I’m hiding weed from the cops / I was on the 6, green line chick’. Juffrouw Nokia houdt trouwens echt van haar stad, getuige de in ons notitieboekje belande zin ‘New York is my husband / everybody else is my mistress’.



Openen doet ze in Brussel met het geweldige ‘Tomboy’: ‘With my little titties and my phat belly / I could take your man if you gonna let me’.

‘Brujas’ heeft iets wicca-achtigs: 'Don’t you fuck with my energy!' 'G.O.A.T.’ is supertune nummer drie, en komt met een lagere, nasale stem. Bij ‘I got no ass and I got no titties' denken wij: dat wisten we al.



Komt er voldoende energie van de podiumberg naar beneden gerold? O ja. Was het een gevarieerde set? Yep! ‘Dragons’ is bijvoorbeeld een naïef liefdesliedje boven drum ’n’bass. In ‘Young Girls’ klinkt Nokia eerst als de Coco van CocoRosie boven spooky ambient, daarna zitten we plots bij een Afrikaans kampvuur. ‘1992’ heet haar plaat, naar haar geboortejaar. Ze is nog niet uitgebracht, maar we hebben op Soundcloud de meeste tracks gehoord, en het is een heel straf ding. Het minpuntje bij de live-beleving is dat er wel héééél veel stukken stem vooraf zijn opgenomen.



Maar de tunes zijn uitstekend. Een nieuwe song met een A to Z van New York erin wordt mogelijk een hit. Princess Nokia neemt aan het eind een selfie met spliff en joelend ubliek. Het zou kunnen dat ze over twee jaar vooral opduikt in de TTT-berichten (zoals Azealia Banks, als wie ze een beetje klinkt, en da’s logisch, want ze komen omzeggens uit dezelfde wijk), maar wij denken dat ze veel stabieler is dan Banks, en we zijn er na dit optreden ook zeker van dat ze veel, veel meer te zeggen heeft.

Het moment

Doe maar afsluiter ‘Excellent’, waarin ze Ms. Destiny is: ‘I excell in excellence’, rapt ze. Ook in de keuken, blijkbaar: ‘Cook, cook, you know I like to cook / Cheffin’ in that kitchen / I don't need no cookbook’.

Het publiek

Veel meisjes, uiteraard. Vooraan allerlei gevogelte aan de freaky kant, en achteraan veel nieuwsgierigen (zoals deze jongen) van wie niemand zich ook maar een seconde heeft verveeld. Als we dit publiek vanuit een andere hoek bekijken, bevatte het waarschijnlijk weinig mensen die Ben Weyts leuk vinden en aan de Vlerick Business School willen afstuderen.

Quote

‘A thank you for my sisters in the front. A special thank you for my sister-sisters, if you know what I mean’. Wij denken dat Big Sister Nokia extra-hartjes onder de riem wil steken bij al haar kleine zusjes van kleur, en dat is niet verboden.